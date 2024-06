Interruzione del ponte sul Calcandola, Pd: “Città messa davanti al fatto compiuto senza alcun preavviso”

“Via Falcinello? Disagi per residenti e commercianti esasperati dalla mancanza di comunicazione. Così in una nota congiunta i circoli del Partito Democratico del Centro, della Bradia e dei Grisei: “Apprendiamo dalla cronaca che il ponte di via Falcinello resterà chiuso sia alle macchine sia ai pedoni da oggi al 2 luglio per consentire i lavori di spostamento delle condutture Enel indispensabili alla prossima demolizione e ricostruzione dello stesso ponte. La stampa conferma infatti che tra qualche settimana il ponte verrà demolito. La chiusura del ponte ha determinato lo stravolgimento della viabilità cittadina e un gravissimo disagio soprattutto a chi è costretto a raggiungere il centro storico da via Paradiso e dalle aree limitrofe. Il disagio è stato reso ancor più evidente perché non adeguatamente preannunciato né ai residenti interessati né alla città (quel nodo interessa l’intera viabilità cittadina)”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com