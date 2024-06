Lerici festeggia i diciottenni con aperitivo, Costituzione e Galateo

Martedì 25 giugno dalle 19.00 al Circolo velico Erix Lerici festeggia i suoi 18enni: tutti convocati i classe 2004 residenti nel territorio, che abbiano già spento o meno le diciotto candeline. “Il raggiungimento di quota 18 merita una festa per celebrare l’ingresso da protagonista nella vita adulta in cui ciascuno dei nostri giovani potrà giocare il proprio ruolo autonomo nel mondo e provare a migliorare la società in cui vive”, commenta il sindaco Leonardo Paoletti.

Ai convenuti sarà offerto dall’amministrazione comunale un aperitivo a cura della Cooperativa di comunità, a base di prodotti preparati dai ragazzi della Bottega Evergreen della Serra, con la collaborazione e la supervisione della Cooperativa Cocea. Non mancherà un dj set, preceduto dalla tradizionale consegna della Costituzione italiana; confermata anche la donazione di una copia del Galateo. E gli omaggi non finiscono qui: sarà infatti consegnato ai partecipanti anche un biglietto per la prossima stagione teatrale del Teatro Astoria, spettacolo a scelta. Una serie di attenzioni e dettagli curati congiuntamente dagli assessorati all’Istruzione e alle Politiche educative (ass. Laura Toracca), alla Cultura (ass. Lisa Saisi), e alle Politiche Giovanili (ass. Alessandra Di Sibio).

Sempre a tema giovani, l’assessorato alla Cultura ha idea, in collaborazione con quello alle Politiche giovanili, di dar vita in futuro a un laboratorio teatrale aperto anche alle fasce giovanili. E ancora, l’assessore Di Sibio ha in agenda la realizzazione di una Carta Giovani Lerici, che consentirà di usufruire di opportunità, facilitazioni e scontistiche nelle attività presenti sul territorio lericino che vorranno aderire all’iniziativa. Sarà possibile richiedere la carta scaricando la domanda sul sito del Comune di Lerici, per poi ritirarla al Punto Informagiovani.

L’articolo Da luglio va in pensione Teseo Stefanini, responsabile di Radiodiagnostica. Cavagnaro: “Da sempre una delle colonne di Asl 5” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com