Maturità 2024, al Classico è il momento del greco. Ma gli studenti sorridono: “Pensavamo peggio”

Dopo la prima prova svolta nella giornata di ieri, i maturandi italiani si sono cimentati oggi in quella che era la prova di indirizzo dei propri istituti. Da matematica ai licei scientifici, passando per il temutissimo greco al liceo classico, che aveva spaventato e non poco gli studenti in questi mesi di vigilia. Per la terza volta negli ultimi vent’anni è stato Platone il soggetto protagonista della traduzione del liceo classico, un autore che mancava dal 2010 e che diventa così il più proposto nelle maturità classiche moderne, con ben tre apparizioni. Il testo, tratto dall’opera ‘Minosse o della legge’, non è parso insormontabile, come hanno raccontato alcuni maturandi del Liceo Classico Lorenzo Costa a Città della Spezia.

“La versione non era così difficile, tranne che per alcuni periodi”, esordisce Martina Vacchi, studentessa della 5E. “È stata abbastanza scorrevole, anche le domande non mi sono parse troppo complicate”. Dello stesso parere anche la compagna di classe Lucrezia Anastasi, che ha varcato i portoni di uscita del liceo attorno alle ore 14, dopo oltre cinque ore di traduzione: “Non era difficilissima, tranne che per il pezzo centrale che era più complicato. Non ho ben capito però la scelta di questa versione, anche le domande forse erano poste un po’ male. Ma tutto sommato poteva andare molto peggio”, chiosa sorridente.

