Meteo, sulla Liguria giornata di piogge (cariche di sabbia) e vento forte

Liguria. La saccatura stabilitasi sulla penisola iberica ha permesso la risalita di una massa d’aria calda e relativamente secca sull’Italia centro-settentrionale, con termiche in netto aumento e con un carico di sabbia in sospensione alle medio-alte quote che ci accompagnerà ancora per diversi giorni, favorendo anche lo sviluppo di qualche temporale nella giornata di domani, prima di un discreto peggioramento all’inizio della prossima settimana per lo spostamento della stessa saccatura verso l’Europa centrale.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 20 giugno avremo al mattino brevi, deboli rovesci carichi di sabbia prevalentemente sul settore occidentale e più marginalmente su quello centrale, con possibile attività elettrica associata. Condizioni simili anche nel corso del pomeriggio, con brevi rovesci sparsi a ponente: attenuazione dei fenomeni in serata, con il cielo che risulterà comunque ancora lattiginoso per via della sabbia in sospensione.

