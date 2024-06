Morì annegato a 18 anni a Camogli per una crisi epilettica: al capo scout che doveva vigilare solo una multa

Genova. “Niente ci restituirà Manuel, ma almeno giustizia è fatta, con contorni di tanto tanto squallore, povero figlio nostro”. A parlare è Gianluca Perez, il padre di Manuel, morto annegato a 18 anni durante una gita con gli scout a Camogli.

I fatti risalgono al 13 agosto del 2021. Perez, originario di Lesmo, in Lombardia, soffriva di epilessia. Era partito il 9 agosto da Pavia con il gruppo scout di Vimercate (Monza e Brianza) per trascorrere cinque giorni in mezzo alla natura. Il gruppo aveva in previsione di chiudere la vacanza a Camogli, il 13 agosto appunto, e aveva scelto Punta Chiappa per una giornata al mare. I genitori del ragazzo avevano avvisato il capo scout, all’epoca trentenne, della necessità di vigilare attentamente su Manuel alla luce delle sue problematiche, e di non fargli fare il bagno in acque profonde: il rischio, avevano spiegato più e più volte mamma Fara e papà Gianluca, era che il diciottenne potesse avere una crisi epilettica e annegare.

» leggi tutto su www.genova24.it