Il promontorio anticiclonico cede gradualmente per l’avanzata di una saccatura dal Mediterraneo occidentale. Sulla Liguria cielo in prevalenza nuvoloso per nubi medio-alte estese e consistenti, a tratti associate a qualche piovasco o breve rovescio anche temporalesco specie in mattinata e nuovamente dalla sera, più probabili su Centro-Ponente: così la previsione di Arpal.

VENTI: in prevalenza deboli o moderati settentrionali, a tratti di direzione variabile specie nelle ore centrali

