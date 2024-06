Dalla pagina facebook Rari Nantes Camogli 1914

Terzo squillo di mercato per la Spazio Rari Nantes Camogli. Dopo Caliogna e Mugnaini arriva in bianconero anche l’attaccante Marchetti, classe 2003, reduce da una stagione in A1 con la calottina della De Akker. Marchetti prima di trasferirsi a Bologna è stato un punto fermo del Como in serie A2, ed è pronto ad arricchire il reparto offensivo del club.

