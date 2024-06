Per il secondo anno di fila la Liguria protagonista a Performer Cup: domenica la prima sfida su Rai 2

Liguria. Seconda partecipazione di fila per la Liguria a Performer Cup Italy Pass, la trasmissione di Rai2 dedicata all’omonimo campionato nazionale di arti performative. Anche per il 2023/24, infatti, la nostra regione si è classificata al terzo posto del medagliere guadagnandosi il diritto di concorrere, con un “Dream team” formato dagli artisti più medaglisti della regione, nel programma tv. A condurlo sono Valentina Spampinato e Garrison Rochelle; new-entry nel cast artistico del format è la loanese Elena Ballerini, apprezzato volto Rai, che per l’occasione raccoglierà interviste esclusive nel backstage.

La nuova edizione di “Performer Cup Italy Pass”, dopo il successo ottenuto dalle prime due stagioni, è tornata su Rai2 la scorsa domenica, con una prima puntata “scoppiettante” nella quale la Sicilia ha battuto, non senza difficoltà, il team del Resto d’Italia. Questa domenica 23 giugno alle 9, invece, toccherà alla Liguria tentare di superare la Sardegna per agguantare la semifinale.

