Quiliano e Ajdovščina partner del progetto “Twinning In Community”: buone pratiche volte a valorizzare la cittadinanza europea

Quiliano. Il progetto “Twinning In Community” condiviso tra il Comune di Quiliano ed il Comune di Ajdovščina (Slovenia), risultato vincitore del bando europeo CERV-Town Twinning, con un punteggio di 86/100, avrà inizio nel Comune di Quiliano, Comune Capofila del progetto, con un primo evento che si svilupperà nei giorni 6/7/8 settembre 2024, dal titolo “A gymnasium for democracy and reading to join”, per poi concludersi con il secondo evento organizzato nel Comune di Ajdovščina (Slovenia), partner del progetto, dal titolo “From Literacy to reading through the Children’s Parliament” organizzato nei giorni 7/8/9 maggio 2025.

Lo scopo principale del progetto è la condivisione di buone pratiche volte a valorizzare la cittadinanza europea nei territori attraverso il coinvolgimento attivo delle due Comunità e dei partner associati al progetto.

