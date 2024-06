Rapallo: “Ecco perché l’Udc non sostiene la candidata Ricci”

Da Paolo Carini, Commissario provinciale di Genova e responsabile regionale per la comunicazione Udc Liguria

Una risposta per fare chiarezza alle tante domande pervenute sui motivi per i quali l’ Udc a Rapallo ha dichiarato di non sostenere al ballottaggio la candidatura della Ricci.

La domanda giusta sarebbe chiedersi il motivo per cui l’ Udc non fosse già al primo turno nella coalizione di centrodestra.

La risposta è molto semplice:

La candidata sindaca Ricci ed altri hanno ritenuto di escludere l’Udc dalla coalizione.

Ne abbiamo preso atto senza , come altri hanno fatto, andare a supplicare interventi romani.

Ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo in piena libertà di pensiero e di valori partecipato con il nostro candidato sindaco Casella .

Ecco il perché del nostro comportamento.

Questa nostra posizione è dimostrazione di coerenza e lealtà nei confronti dei nostri elettori e dei cittadini tutti di Rapallo.

