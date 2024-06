Recco: consegna del Recchelino d’oro a don Pasquale Revello

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Avverrà lunedì 24 giugno alle ore 9 nella sala del Consiglio Comunale del Municipio, in apertura delle Celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, contitolare della Parrocchia di Recco, che avranno il loro culmine con la celebrazione delle ore 11 in Chiesa, la consegna solenne del riconoscimento “Recchelino D’Oro” a Don Pasquale Revello, già parroco della città.

I componenti della Commissione presieduta dal Sindaco Carlo Gandolfo coadiuvato nello specifico compito dal Presidente del Consiglio Comunale uscente Paolo Badalini, era formata sia da consiglieri comunali, sia da esponenti delle categorie e delle associazioni cittadine: Francesca Aprile, Gian Luca Buccilli, Alice Diena, Andrea Ognio, Alessandro Pellegrini, Ivana Romano e Sergio Siri.

L’inserimento di esponenti della società civile era stata auspicata da tutti nel dibattito in capo alla Commissione Affari Istituzionali del Comune e ciò aveva portato alla modifica dell’attuale Regolamento, approvata nel marzo scorso.

“La scelta della candidatura di Don Revello – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – presa all’unanimità da parte della Commissione riunitasi ad aprile di quest’anno, subito prima delle elezioni, premia uno dei più autorevoli esponenti della Chiesa Cattolica del Golfo Paradiso. Conferiamo il più alto riconoscimento civile cittadino a Don Revello per ringraziarlo della costante vicinanza dimostrata in questi anni alla nostra comunità, occasione che ci permette di rafforzare e confermare quel legame di rispetto, cordialità e collaborazione che unisce la Chiesa di Recco alle istituzioni cittadine e alle diverse espressioni della vita sociale”.

