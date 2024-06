Rigassificatore, l’associazione Posidonia: “Perplessi per le risposte della Prefettura. Il sindaco di Porto Venere indica l’esercitazione su scala reale”

La Prefettura ha risposto con una lunga nota alle osservazioni, presentate nel mese di marzo dall’associazione Posidonia, alle modifiche al Piano emergenza esterna del rigassificatore di Panigaglia. “Diciamo subito che è la prima volta che accade, mai abbiamo avuto risposta alle numerose osservazioni inviate negli anni. Dopo aver messo in evidenza questo fatto positivo dobbiamo però dichiarare di essere insoddisfatti di questa risposta”, fanno sapere dall’associazione ambientalista.

“Non possiamo dirci soddisfatti quando leggiamo che i nuovi progetti di Truck Loading e di Vessel Reloading, che non sono stati sottoposti a Via, non possono essere inclusi nel Pee poiché “non ancora messi in opera”. Questo significa che, una volta messi in opera e in attesa delle istruttorie del Comitato tecnico regionale, passerà qualche anno prima che vengano inseriti nel Pee. In realtà queste nuove funzioni costituiranno da subito un aggravamento dei rischi, nella baia e nell’intero golfo. La Prefettura – proseguono da Posidonia – ribadisce che gli scenari incidentali analizzati nel Rapporto di sicurezza non includono né le navi gasiere, che devono rispettare le specifiche normative internazionali per la navigazione, né il gasdotto che non è considerato tra le attività a rischio incidente rilevante. Esiste nel mondo un lungo elenco di incidenti occorsi a gasiere o gasdotti dovuti, soprattutto per questi ultimi, anche a attacchi terroristici. Il rischio terrorismo per l’impianto, la gasiera e il gasdotto così come avevamo scritto nelle osservazioni è un rischio molto attuale anche in considerazione degli scenari di guerra in cui viviamo”.

