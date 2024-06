San Teodoro, gli operai sfrattati dal cantiere delle case popolari saranno ospitati in albergo

Genova. È stata trovata una soluzione temporanea per i gli operai della ditta Serbelloni sfrattati da un giorno all’altro mentre lavoravano alla ristrutturazione delle case popolari del Comune di piazzale Pestarino, a San Teodoro. I due saranno alloggiati in albergo a spese pubbliche in attesa di ricevere i pagamenti dovuti e mai versati.

La fumata bianca è arrivata nel tardo pomeriggio al termine di un incontro tra la Fillea Cgil (che aveva sollevato il caso ieri), il vicesindaco Pietro Piciocchi, la nuova amministratrice unica di Spim Elisabetta Calvi, le ditte coinvolte e i rispettivi avvocati.

