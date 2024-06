‘Santa’: rievocato il ritrovamento in mare della Madonna della Lettera

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

In serata, lo sbarco, a Corte, della statua lignea raffigurante la “Madonna della Lettera”. Riprendendo un’antichissima tradizione, nata dal fatto che la sacra effigie sarebbe stata ritrovata proprio nelle acque sammargheritesi, ogni anno viene trasportata in barca fino alla banchina di Sant’Erasmo. Qui, attesa da Autorità civili e religiose, viene trasportata in processione, dapprima proprio fino all’oratorio di Sant’ Erasmo, quindi, dopo una breve orazione, officiata da don Luca Sardella, portata fino all’interno della sovrastante chiesa di San Giacomo.

» leggi tutto su www.levantenews.it