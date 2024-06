Tellaro, presentazione di “Giallo come il Golfo” con Beppe Mecconi e Vanessa Isoppo

Domenica 23 giugno alle 18.00 alla piazzetta dell’ex Oratorio ’n Selàa di Tellaro si terrà la presentazione dell’antologia di racconti Giallo come il Golfo. 12 racconti gialli per 12 mesi (Gammarò/Oltre). “Da Tellaro a Portovenere, dodici luoghi in cerca d’autore, dodici mesi in cerca di voce. Ma anche dodici penne che hanno dipinto nelle varie sfumature del giallo i ‘nostri posti’, troppo belli per non essere usati anche per ambientarvi racconti di questo colore”, le parole del curatore Beppe Mecconi, autore di uno dei dodici racconti. All’incontro parteciperanno lo stesso Mecconi e Vanessa Isoppo, psicologa e criminologa, autrice del racconto che si conclude sulla strada che porta a Tellaro. Iniziativa a cura della Mutuo Soccorso A.P.S.

L’articolo Da luglio va in pensione Teseo Stefanini, responsabile di Radiodiagnostica. Cavagnaro: “Da sempre una delle colonne di Asl 5” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com