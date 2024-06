Termovalorizzatore a Cairo, Ferrari contro Lambertini: “Nulla di concreto? La nostra città è tra le aree ipotizzate dalla Regione”

Cairo Montenotte. “Ecco lo studio commissionato dalla Regione tramite l’agenzia regionale per i rifiuti (il cui commissario è l’ex sindaco di Vado, Monica Giuliano) dove è scritto nero su bianco che Cairo è tra i siti ritenuti idonei per installare l’inceneritore a servizio dell’intera Liguria”. Il gruppo di minoranza Cairo in Comune pubblica sui social parte del documento redatto dal Rina in cui la cittadina valbormidese compare tra le aree più idonee dove installare un termovalorizzatore.

Un documento che – sottolinea il capogruppo Giorgia Ferrari – “smentisce il sindaco Lambertini che in consiglio comunale ha sempre liquidato le domande del nostro gruppo dichiarando che non c’è nulla di concreto. Caro sindaco, purtroppo qualcosa di concreto c’è e come sempre aleggia sulla testa della nostra Città nel silenzio e nell’ignavia sua e della sua giunta”.

