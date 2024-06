Torna il festival “Musica a Sant’Anna”, tre serate di concerti gratuiti e visite guidate

Genova. È pronta a partire la seconda edizione del Festival Musica a Sant’Anna: da giovedì 20 a sabato 22 giugno il sagrato e la chiesa di Sant’Anna a Genova saranno palcoscenico per tre giornate di musica con concerti gratuiti e visite guidate alla chiesa e all’antica Farmacia. Il Festival nasce nel 2022 dall’incontro tra Genova Sinfonietta e Convento e Antica Farmacia di Sant’Anna. Le date scelte per il 2024 si intrecciano al Solstizio d’estate e alla Festa della musica, celebrata il 21 giugno. Il tema di Musica a Sant’Anna di quest’anno sarà non a caso la canzone, intesa nella più ampia rosa dei suoi significati. I concerti spazieranno dai madrigali alla canzone d’autore contemporanea, dalla musica folk alla Canzona del Quartetto per archi op. 132 di Beethoven, tra suggestioni e storie musicali.

Musica a Sant’Anna inizierà stasera alle 19.00, nella chiesa di Sant’Anna, con “Songs without words”, concerto dell’Orchestra d’archi di Genova Sinfonietta. Questo organico, con la sua ricchezza di potenzialità timbriche ed espressive, rappresenta il culmine di una progressiva fioritura musicale che l’Associazione culturale Genova Sinfonietta ha condiviso con il pubblico negli scorsi mesi, durante un ciclo di concerti cameristici al Monastero di Santa Chiara dedicati a varie formazioni per soli archi (quartetto, quintetto, sestetto, ottetto). In apertura del Festival Musica a Sant’Anna, la raggiunta pienezza di suoni, colori, profumi e suggestioni si arricchisce della canzone, con il suo precipitato dei più sottili moti del cuore umano: dalla festa all’intima cura, dal gioco licenzioso alla lirica nostalgia, passando per ogni tono dell’amore. Qui le voci dei soli archi ne indagheranno l’essenza – scevra di parole – tra atmosfere antiche e moderne.

