Toti presenta ricorso contro il no alla revoca dei domiciliari. Il suo avvocato: “Non chiederà più finanziamenti a privati con le modalità contestate”

Giovanni Toti “non chiederà più finanziamenti ai privati nelle modalità” usate prima dell’inchiesta. La rassicurazione è contenuta nell’appello presentato al Tribunale del Riesame contro il no del giudice Paola Faggioni alla revoca degli arresti.

Nel documento, presentato al Riesame dall’avvocato Stefano Savi, Toti chiarisce non solo che il rischio di reiterazione dei reati non c’è perché al momento, dopo le elezioni europee in cui il suo partito non si è presentato, non sono previste consultazioni a breve termine, ma anche che non ci sarebbe un rischio di inquinamento delle prove.

“E’ da escludere che Giovanni Toti possa nuovamente, con immutato approccio, interessarsi di tali vicende o, semplicemente, chiedere a privati dei finanziamenti”, sottolinea il legale. E inoltre, il governatore “è perfettamente consapevole delle accuse a lui mosse – si legge nel documento – e delle concrete condotte contestate: la sua volontà di non tenere comportamenti anche solo astrattamente rilevanti dal punto di vista penale lo farà certamente astenere dal proseguire con modalità che la diversa lettura data nell’ambito di questo procedimento considera illecite o comunque non dovute”.

