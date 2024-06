Varazze. Una partita in riva al mare tra ragazzini, un’occhiata alla spiaggia per controllare il posto dove si sono lasciati gli effetti personali prima di andare a giocare, ma qualcosa non va. C’è qualcuno che si avvicina agli zaini e, in un attimo, ruba monopattino e due cellulari dandosi subito alla fuga.

Furto compiuto da più persone. Grande spavento, ma la corsa dei furfanti dura poco perché vengono bloccati dai carabinieri.

