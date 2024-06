30 giugno 1960, Cgil e Anpi insieme per il corteo commemorativo

Genova Venerdì 28 giugno alle ore 17 in piazza della Vittoria a Genova, Camera del Lavoro di Genova e Anpi organizzano la manifestazione con corteo in occasione delle celebrazioni per lo sciopero generale del 30 giugno 1960. Il corteo partirà da piazza della Vittoria e arriverà sino in Largo Pertini.

Il 30 Giugno 1960 a Genova la Cgil proclamava lo sciopero generale contro la decisione di convocare il Congresso del Movimento Sociale Italiano presso l’allora Teatro Margherita di Via XX Settembre. Erano passati solo pochi anni dalla fine della guerra e della Resistenza e il ricordo delle violenze e delle persecuzioni nazi fasciste era ancora vivo; convocare il Congresso del MSI in città, in aggiunta presieduto dal Prefetto Basile, il Prefetto della deportazione di 1.500 operai dalle fabbriche del ponente genovese avvenuta il 16 giugno 1944 condotta dai nazisti con la complicità dei fascisti, era vissuto come una vera e propria provocazione.

