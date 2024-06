Abuso di alcol, la Liguria lancia la campagna “Addicted to life” coi gestori delle discoteche

Genova. Regione Liguria, insieme al sindacato dei locali da ballo Silb-Fipe, lancia la campagna di comunicazione Addicted to life – Non te la bere e annunacia un nuovo progetto sulla prevenzione dell’abuso di alcol.

La campagna di comunicazione Addicted to life ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al fine di evitare i comportamenti a rischio legati al consumo di alcol, in particolare il cosiddetto binge drinking, cioè l’abbuffata alcolica: la tendenza a bere una grande quantità di alcol concentrata in poco tempo.

