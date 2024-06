Artigianato e commercio, bonus assunzionali fino a 12mila euro per le Pmi dell’entroterra

Sostenere l’occupazione, le piccole e medie imprese e l’entroterra ligure: è quanto si prefigge il “Patto del lavoro nel Commercio e nell’Artigianato”, approvato dalla giunta regionale e presentato stamani in Regione. Finanziato con le risorse del Fondo sociale europeo per un totale di 5 milioni di euro, è stato approvato su proposta dell’assessore al Lavoro e ai Rapporti con le organizzazioni sindacali Augusto Sartori, siglato insieme agli assessori allo Sviluppo economico Alessio Piana e ai Programmi comunitari Marco Scajola. Il patto prevede diverse misure incentivanti per le imprese del commercio e dell’artigianato, tra cui bonus assunzionali per la stabilizzazione e il prolungamento dei contratti di lavoro del personale dipendente, al fine di creare maggiore occupazione e più duratura. Il patto è stato sottoscritto tra Regione Liguria e Cgil Liguria, Filcams Cgil, Cisl Liguria, Fisascat Cigsl, Uil Liguria, Uiltucs Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti Liguria, Cna. Alla conferenza stampa di presentazione del patto, oltre agli assessori competenti, sono intervenuti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli enti datoriali. Qua il PATTO consultabile e scaricabile, con tutti i dettagli.

Potranno presentare domanda di bonus assunzionale tutte quelle aziende costituite in forma di micro e piccola impresa o in forma cooperativa, o reti di impresa per assunzioni a decorrere dal 1 giugno 2024. Quattro le linee di beneficio: essere un’impresa in un comune non costiero al di sotto dei 1000 abitanti e stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata pari o superiore ai 4 mesi e, se part time, che preveda un impegno orario di almeno 24 ore settimanali. In questo caso bonus possono oscillare da 2500 euro fino a 12.000 euro in base al tipo di assunzione; essere un’impresa in comuni non costieri con popolazione compresa tra i 1.000 e i 2.000 abitanti e stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata superiore ai 6 mesi o part time che preveda un impegno orario di almeno 24 ore. In questo caso il bonus può variare da 5.000 a 12.000 euro; essere un’impresa che ha sede in comuni non costieri con più di 2.000 abitanti e stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata pari o superiore agli 8 mesi e, se part time, che preveda un impegno orario di almeno 24 ore settimanali. In questo caso il bonus può variare da 8.000 a 12.000 euro.

In caso di assunzioni di soci lavoratori, le imprese devono applicare integralmente il Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore (commercio e artigianato).

Sono previsti incentivi anche alle aziende aggregate in consorzio per la valorizzazione del commercio di qualità oppure per tutte quelle imprese che risultano in possesso di uno dei seguenti marchi: “Artigiani di Liguria”, “Botteghe Storiche”, “Bottega Ligure” e che assumano un lavoratore a tempo indeterminato o determinato pari ad almeno 8 mesi. In questo caso il bonus potrà variare da 4.000 a 8.000 euro.

