Il futuro di Emil Audero potrebbe essere ancora in Italia: nel nostro campionato oltre al Como, secondo Sky c’è il Monza ma potrebbe chiedere informazioni la Fiorentina qualora dovesse perdere Terracciano. I blucerchiati avrebbero fissato la cessione in 7 milioni, quelli che l’Inter non ha versato per il riscatto.

Ma non è l’unico a salutare il Doria: tra i giocatori che potrebbero lasciare Genova ci sarebbero anche Murru e Askildsen che potrebbe andare a giocare in Danimarca.

