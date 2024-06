Calcio. Via agli abbonamenti per la San Filippo Neri Yepp

Albenga. La San Filippo Neri Yepp sta costruendo la prossima stagione con il botto, a dimostrare di voler intraprendere un campionato di livello. Dopo gli acquisti del bomber Carparelli e di Condorelli a centrocampo, oggi arriva anche un’iniziativa. Al via la consueta campagna abbonamenti per le partite casalinghe.

Con lo slogan “Forza Sanfi”, la società vuol fare avvicinare ancora di più tutti i tifosi ingauni a sostenere la squadra giallorossa, per una stagione che, guardando i colpi in entrata sia nella squadra albenganese ma anche nelle altre, si prospetta sempre più competitiva. Il prezzo è di 40 euro e, ovviamente, varrà per tutte le partite della prima squadra giocate all’Annibale Riva.

