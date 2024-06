Ceriale e Borghetto in festa per il decennale del gemellaggio con Cetara

E’ una storia cominciata oltre un secolo or sono, una storia di immigrazione e di integrazione, una storia che, per Ceriale, ha voluto dire riscoprire il mare, non solo come via di collegamento e di commercio, ma anche come risorsa per mettere in tavola del cibo: il pesce. Già, perché i liguri non sono mai stati pescatori, la loro cucina è di terra, orti e bosco, poco mare. Sino a quando, a remi, su gozzi e barche di legno, in Liguria non arrivano pescatori da Sicilia e Campania, che seguendo le rotte dei banchi di pesce, scoprono che il nostro mare è ricco e decisamente poco sfruttato rispetto al Sud.

A Ceriale arrivano i primi pescatori da Cetara, splendido borgo della Costiera salernitana, dapprima accolti con curiosità e, inevitabilmente, diffidenza, ma nel giro di pochi anni integrati nella vita cerialese. I loro cognomi, Ruocco, Giordano, solo per citarne alcuni, fanno ormai parte a pieno titolo della “cerialesità”. Un legame strettissimo tra Ceriale e Cetara, suggellato da decine di matrimoni, da decine di visite in Costiera da parte delle famiglie cerialesi. Dieci anni fa la decisione, inevitabile se vogliamo, di gemellare i due borghi, e quest’anno l’altrettanto inevitabile decisione di celebrare il decennale con una giornata di festa. Ed ecco allora che Comune, OK Ceriale, parrocchia di San Giovanni Battista ed Eugenio, la confraternita di Santa Caterina, il circolo fotografico San Giorgio, l’Aps Ceriale NoStop hanno dato vita ad una giornata fatta di mostre, incontri, confronti.

