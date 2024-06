Crack Qui! Group: alta tensione in aula e la giudice trasmette gli atti all’Ordine degli avvocati

Genova. Bagarre in aula questa mattina nell’udienza preliminare in corso per il crack Qui! Group tra sospensioni cariche di tensione e la trasmissione da parte della gup Caterina Lungaro degli atti agli Ordini degli avvocati di Milano e Genova per “abuso di processo” nei confronti dei legali Gianemilio Genovesi, Alfredo Iannaccone e Giacomo Gardella.

La querelle è nata quando stamani è arrivato in aula l’avvocato Genovesi con una procura per la nomina di fiducia dell’avvocato Iannaccone (storico difensore della famiglia Fogliani che alcuni mesi fa aveva però abbandonato le difese) per Luciana Calabria e per lo stesso Gregorio Fogliani (che solo una settimana fa aveva nominato come avvocato di fiducia Giacomo Gardella). La giudice tuttavia, se ha acconsentito il rinvio per termini a difesa nei confronti di Calabria, ha rigettato la richiesta per Fogliani essendo appunto comunque presente l’avvocato di fiducia Gardella.

