Domenica, doppio appuntamento al Piccoloblu: prima la presentazione del libro contro Basi blu, poi il concerto di Flo Spaguetty

Domenica 23 giugno il Piccoloblu di Campiglia ospiterà a partire dalle 18 la presentazione del libro “Il Golfo ai poeti (no Basi blu)” promossa dall’associazione marolina Murati vivi per “conoscere, condividere, discutere su come spendere male 354 milioni di euro di soldi dei contribuenti italiani”.

A seguire, alle 21, sarà il momento della musica e del divertimento con “Flo Spaguetty in concerto!”.

