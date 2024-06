“Festa dell’acciuga” questo sabato (22 giugno) a Monterosso. In Piazza Garibaldi attivo dalle 12.000 il banco gastronomico con acciughe fritte e altre bontà. In Piazza T. Anselmi ecco per tutto il giorno i mercatini dell’artigianato, in programma anche domenica, e la mostra “Dalla parte dell’acciuga” del pittore Giovanni Medusei. Qua sotto la locandina con i dettagli:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com