Guardia di Finanza chiude parcheggio a Marinella, persone in spiaggia chiamate a spostare le auto

Primo giorno d’estate surreale e aggravato da altri problemi per il litorale di Marinella dove stamani la Guardia di Finanza ha chiuso per questioni burocratiche uno dei parcheggi a pagamento che si affaccia sulla strada a pochi metri dalle spiagge libere per le quali, fra le altre cose, deve ancora essere affidato il servizio di gestione da parte del Comune dopo i due bandi andati a vuoto. Di fatto la frazione alla vigilia del primo fine settimana estivo è rimasta senza aree di sosta dopo che le Fiamme gialle hanno accertato l’assenza di tutti i requisiti necessari provvedendo al sequestro degli spazi di Marinella Spa. Un provvedimento che ha colto di sorpresa la giunta che per tutto il pomeriggio è rimasta riunita con il sindaco Ponzanelli a Palazzo Roderio per cercare di trovare una soluzione che possa consentire di tornare ad un’apertura in brevissimo tempo e risolvere così una situazione che ha del paradossale visto che le problematiche del litorale sono note da tempo.

Fra i tanti problemi di Marinella i parcheggi stanno ormai diventando un’emergenza non solo per le persone che vogliono godersi qualche ora sotto il sole ma anche per i balneatori che giorno dopo giorno vedono sempre più ridotta la capacità ricettiva di turisti e frequentatori delle spiagge hanno sempre più problemi a trovare stalli liberi. Operatori che da tempo attendono risposte concrete da parte dell’Amministrazione, sollecitate più volte nelle ultime settimane anche dall’opposizione. Significativo in tal senso lo sfogo della titolare di una struttura ricettiva che oggi, tramite social, ha riassunto così quanto accaduto: “I nostri ospiti dopo aver pagato l’unico parcheggio vicino alla spiaggia, aver pagato lettino e ombrellone, e quindi, dopo essersi potuti finalmente sdraiare al sole, hanno visto arrivare i Vigili in spiaggia. Tutte le persone sono state invitate a spostare le loro auto perché il parcheggio è stato posto sotto sequestro. Alla richiesta di un’alternativa per lasciare l’auto gli è stato risposto che non ci sono altri parcheggi così vicini alla spiaggia. Mi domando – ha quindi osservato amaramente – con quale coraggio si possa chiedere la tassa di soggiorno, che è anche aumentata, come la giustifichiamo? Quali sarebbero i servizi che offriamo a chi ha ancora il coraggio di venire a spendere soldi qui dopo queste esperienze?”. Per tutti l’auspicio è che l’ennesima soluzione d’emergenza possa arrivare quanto prima.

