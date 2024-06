Incidente in A10 all’altezza di Pra’: 4 chilometri di code verso Genova. Disagi anche in A26

Genova. Un incidente è avvenuto questa mattina sulla A10, poco prima dello svincolo di Genova Pra’ in direzione di Genova, coinvolgendo diversi veicoli. Una persona, una donna d 30 anni, è rimasta ferita, ricevendo le cure del medici del 118 giunti sul posto per poi essere trasportata in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.

Nel frattempo disagi per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure: sulla A10, tra Arenzano e Pra’ si sono subito formate delle code, al momento in aumento, che arrivano a toccare i 4 chilometri.

