Meteo, tempo ancora instabile sulla Liguria: possibili temporali nel weekend

Genova. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 21 giugno, su tutta la regione avremo nuvolosità medio-alta in transito da sud-ovest verso nord-est in un contesto ancora lattiginoso per sabbia in sospensione al mattino. Basso il rischio di pioggia. Nel primo pomeriggio non si esclude qualche breve rovescio sul settore centro-occidentale, sempre in transito da sud-ovest verso nord-est, seguito da schiarite e diminuzione del quantitativo di sabbia in sospensione. In serata le nubi medio-alte saranno sostituite da annuvolamenti bassi, non accompagnati da piogge.

La Liguria è stretta tra una saccatura che interessa l’Europa occidentale ed un promontorio anticiclonico di matrice africana sul Mediterraneo centro-orientale e l’Italia centro-meridionale. Sulla nostra regione alternanza di schiarite e annuvolamenti tra venerdi e sabato, mentre domenica è atteso un peggioramento con rischio di temporali.

