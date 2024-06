Due giorni di celebrazioni a Monterosso per il patrono San Giovanni Battista. Domenica 23 giugno mercatini dell’artigianato, banco gastronomico, presentazione del museo virtuale “C’era una volta Monterosso”, musica dal vivo e tradizionale falò. Lunedì 24 giochi per bambini, processione, lumini in mare e finale con lo spettacolo pirotecnico. Qua sotto la locandina con i dettagli:

