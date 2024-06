Omicidio Esposito, la commemorazione nel 40°anniversario dell’attentato

Genova. Questa mattina alle ore 11.00, si è tenuta la cerimonia commemorativa del 46° anniversario dall’attentato terroristico al Commissario Capo Antonio Esposito, avvenuto in Via Pisa n. 56, ove, oggi, alla presenza della vedova, dei due figli, dei nipoti e delle autorità cittadine è stata deposta una corona presso la lapide posta a ricordo.

La mattina del 21 giugno 1978, il Commissario Esposito era a bordo dell’autobus 15 per recarsi a lavoro. Erano le 8.40 quando, all’altezza di via Pisa, poco prima della fermata, due uomini gli si avvicinano, aprendo immediatamente il fuoco da distanza ravvicinata. Sull’autobus si scatena il panico tra tutti i passeggeri, mentre uno degli attentatori continua a sparare sul Commissario Esposito, ormai a terra. In pochi attimi, i due terroristi e un terzo complice fuggono verso via Giordano Bruno, utilizzando una Fiat 128.

» leggi tutto su www.genova24.it