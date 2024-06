Rapallo: rinnovato il direttivo dello Zonta Portofino Tigullio Paradiso

Dal Club Zonta Portofino Tigullio Paradiso

Il Club Zonta Portofino Tigullio Paradiso ha celebrato il 19 giugno il passaggio di consegne tra la Presidente uscente Emilia Beani e la nuova Presidente Anna Traversaro per il biennio 2024/26. È un momento significativo per il club, in cui si rinnova la leadership e si prosegue nell’impegno per la promozione dei diritti delle donne e delle ragazze.

Anna Traversaro guiderà il sodalizio fino al 2026, insieme al direttivo fresco di nomina: Titta Arpe e Chicca Bagnasco (vicepresidenti), Emilia Beani (presidente uscente), Luisa Alabiso (tesoriera), Barbara Bernabò (segretaria), Leonilda Cussotto, Eliana Ortori ed Elisabetta Ricci (consigliere).

