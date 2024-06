Rischio dengue, Rampi replica ad Ambrogetti: “Nessun allarme, condotta irresponsabile ed isterica”

“Irresponsabile ed isterica è la condotta della opposizione sulla questione “dengue”. Irresponsabile perché un consigliere comunale parla e scrive di un “Allarme Dengue” creando così un “allarme” che semplicemente non esiste: dal 2023 ad oggi si è registrato un solo caso di Dengue in Asl 5 e, anche in questo caso, si è trattato di una infezione contratta direttamente all’estero. Non esiste quindi neppure un caso sospetto di contagio Dengue trasmesso da zanzare nella nostra provincia. Il vicesindaco di Sarzana con delega alla salute Carlo Rampi replica così alle affermazioni dell’esponente dell’opposizione dopo il caso sollevato a seguito di un’interpellanza. “Sono proprio gli atti della Asl 5 – risponde Rampi – ad escludere al momento qualsiasi pericolo di contagio. Le parole infatti hanno un peso quando pronunciate da un Consigliere Comunale, mentre lo sport della nostra opposizione sembra quello a chi “la spara più grossa”. Ma veniamo alle pretese “bugie” sul tema, che avrei riferito in sede di risposta alla interrogazione durante la seduta del 27/05/2024. La Consigliera Ambrogetti qui fa, colposamente o dolosamente poco importa, confusione logica e cronologica. Ho comunicato al Consiglio quanto riferito da Asl 5 in una nota informale trasmessa al Sindaco in data 23/05/2024. In quella nota si preannunciava un sopralluogo da effettuarsi a cura di Asl 5 nelle aree retrostanti la Casa della Salute. Questo è quello che si leggeva nella nota informale e che puntualmente ho riportato all’interrogante. L’Asl 5 comunicava al Comune, solo in data 12/06/2024, di aver effettivamente effettuato in data 24/05/2024 il sopralluogo nell’area e di aver rilevato la presenza di una fitta vegetazione che potrebbe favorire la proliferazione di insetti ed altri infestanti. Asl 5 indicava quindi l’opportunità di emettere un provvedimento con cui ordinare al proprietario lo sfalcio dell’erba e la pulizia delle aree in questione.

A tale comunicazione dava immediato riscontro il Sindaco, chiedendo ad Asl 5 di precisare se vi fossero i presupposti di gravità ed urgenza per l’emissione di una ordinanza contingibile ed urgente o se fosse sufficiente una diffida di ripristino al proprietario. Asl 5 rispondeva tempestivamente specificando che la situazione “non costituisce immediato pericolo”. Motivo per cui, lo stesso giorno, l’Ufficio Ambiente del Comune emetteva diffida nei confronti del proprietario a ripristinare lo stato dei luoghi eliminando la situazione di degrado in essere. Peraltro, e per completezza di informazione, nel frattempo l’Amministrazione ha avviato una procedura per la ordinaria disinfestazione di aree umide richiedendo preventivi alle ditte specializzate. In sostanza – conclude – si potrebbe dire una tempesta in una “pozza d’acqua” alla ricerca di un pò di attenzione”.

