Anche quest’anno Lega navale Lerici e Lerici Sub, con il patrocinio del Comune di Lerici, organizzano la storica manifestazione “Fondali Puliti”, dedicata alla salvaguardia dell’ambiente marino. Il primo giorno della manifestazione, sabato 22 giugno, sarà dedicato a conferenze informative e di sensibilizzazione che si terranno in Piazza Mottino, dalla sede della Lega navale. Alle 10.30, a cura del Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato della Spezia, la conferenza “Insieme per la salvaguardia dell’ambiente marino”. A seguire, ore 11.30, Guardia Costiera tratterà de “La Guardia Costiera nel territorio – Profili di competenza”. Nel pomeriggio protagonista Sea Shepherd Italia con “Il volontariato in difesa del nostro mare” (ore 17,30). Quindi, domenica 23 giugno, la fase operativa: la giornata sarà infatti dedicata alla pulizia dei fondali marini. Le attività inizieranno alle 9:00 in Calata Mazzini e vedranno la partecipazione di subacquei, volontari e di tutti i cittadini interessati, uniti per rimuovere rifiuti e detriti dal fondo del mare, contribuendo così alla salute dell’ecosistema marino locale.

L’articolo Sabato le conferenze, domenica a pesca di rifiuti: torna a Lerici “Fondali puliti” proviene da Città della Spezia.

