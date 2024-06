Sestri Levante, inaugurati i nuovi servizi in Baia del Silenzio e consegnate le Bandiere Blu 2024

Sestri Levante. Nella mattinata di oggi, venerdì 21 giugno, l’amministrazione comunale di Sestri Levante ha inaugurato i nuovi servizi igienici pubblici realizzati a palazzo Negrotto Cambiaso, in via Portobello, presso l’infopoint della Baia del Silenzio. I nuovi servizi sono stati realizzati nell’ambito del progetto Liguria Levante Tourism4ALL finanziato dal bando regionale “Turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità”, per cui il Comune di Sestri Levante è capofila dell’ATS insieme ai comuni di Lavagna, Moneglia, Deiva Marina e Framura, oltre che ai soggetti del terzo settore NoiHandiamo, Creuza e alla partecipata dell’ente Mediaterraneo Servizi.

