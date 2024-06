Tuffo all’Erbetta, arrivo a San Terenzo: torna il “Miglio blu del Golfo dei poeti”

Appuntamento domani mattina (22 giugno) a Lerici con l’edizione 2024 del “Miglio blu del Golfo dei poeti”, manifestazione organizzata dal Trittico natatorio santerenzino. Una nuotata non competitiva con partenza dall’Erbetta e approdo alla spiaggia di San Terenzo, dove i partecipanti saranno attesi da un piacevole buffet. Mezzo miglio in tutto, iscrizione gratuita. Ritrovo all’Erbetta alle 10.00, registrazione alla Terrazza dell’Hotel Shelley e delle palme. Partenza alle 11.00. Necessario un documento di identità e consegnare copia di certificato medico sportivo in corso di validità o mostrare tessera FIN, UISP, FITRI in corso di validità. Le barche per il trasporto di zaini/borse partiranno da Lerici (punto punzonatura) e saranno numerate. Zaini e borse dovranno essere consegnati solamente ai barcaioli e il proprietario dovrà ricordarsi il numero della barca. Nessuno zaino potrà essere lasciato a Lerici dopo la partenza delle barche. Punto di ritiro (entro le 12.15) a San Terenzo, nei pressi della gru gialla.

