“Verde Oliva”, a Sarzana un fine settimana per celebrare l’olio extravergine

Sabato 22 e il domenica 23 giugno prossimi Sarzana sarà capitale dell’olio extravergine del Levante Ligure grazie alla manifestazione “Verde Oliva” organizzata da Confartigianato con il Patrocinio del Comune di Sarzana, il contributo della Camera di Commercio Riviere di Liguria e la collaborazione del Consorzio Sarzana Vitae. Un’occasione unica per incontrare i frantoi della Provincia, degustare e conoscere le diverse peculiarità organolettiche degli olii, cogliendo a pieno le sfumature sotto il profilo sensoriale, in termini di colore, note olfattiva e gustative. Il tutto nella cornice del centro storico cittadino e di palazzo Roderio che ospiterà gli stand dei produttori dell’extravergine di oliva ma anche workshop, convegni e cooking class tutte incentrate su questo splendido prodotto che caratterizza il nostro territorio e che Confartigianato vuole promuovere anche in ottica turistica.

“Nel ringraziare Confartigianato, unica associazione datoriale ad aver presentato una nuova iniziativa per Sarzana, posso solo esprimere la grande soddisfazione dell’Amministrazione – sottolinea l’assessore alle attività produttive Luca Ponzanelli – perché presentiamo un nuovo evento che segue perfettamente l’indirizzo e le proposte che stiamo portando avanti sul settore enogastronomico incentrate sulle eccellenze del territorio. Questo nuovo format è bellissimo e ci fa guardare con ottimismo al futuro perché crediamo che Sarzana debba essere centrale in questo settore”.

