Vernazzola, tutto pronto per la regata nazionale dei gozzi

Genova. Il borgo di Vernazzola si prepara per la tradizionale festa di inizio estate grazie al consueto impegno del Club Sportivo Italiana, da 10 anni prima società nazionale nelle classifiche della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. Ritorna l’appuntamento con la regata nazionale dei Gozzi che sarà accompagnata dai tradizionali fuochi d’artificio e dalle bancarelle. L’evento è inserito nel programma “Iren per lo Sport” grazie alla collaborazione con Stelle nello Sport.

Dalle 16:30 al via, nell’ambito del calendario “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, la regata nazionale con 17 equipaggi iscritti in forza a LNI Sestri Ponente, Club Sportivo Urania, Scalo Quinto, Rowing Club San Michele, GS Ringressi Muggiano, USD Fezzanese, LNI Lerici e Amatori del Mare. Sono i padroni di casa a schierare il maggior numero di equipaggi, ben 6, ai nastri di partenza della competizione che registrerà le prove Juniores, Master e Senior maschile e la gara Senior femminile. Le premiazioni saranno in programma alle 19:30, in una giornata segnata dalla presenza delle bancarelle nel borgo e dai fuochi d’artificio, alle 22:30, a cura dell’US Ciappeletta.

