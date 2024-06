Anche nel savonese seguaci di Mons. Carlo Maria Viganò contestano l’accusa del Vaticano di scisma

Ceriale. E’ di queste ore la notizia che dopo l’accusa di scisma da parte del Vaticano, Monsignor Carlo Maria Viganò, ex nunzio in Usa, è stato convocato dall’ex Sant’Uffizio, – come annuncia una nota adnkronos – non si presenterà e lo dice con queste parole nette: “Preciso di non essermi recato in Vaticano, di non avere intenzione di recarmi al Sant’Uffizio il 28 giugno e di non avere consegnato alcun memoriale o documento a mia difesa al dicastero, del quale non riconosco l’autorità, né quella del suo prefetto, né di chi lo ha nominato”.

“Non ho alcuna intenzione di sottopormi ad un processo farsa in cui coloro che mi dovrebbero giudicare imparzialmente per difendere l’ortodossia cattolica sono allo stesso tempo coloro che io accuso di eresia, di tradimento e di abuso di potere”.

