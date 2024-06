Auto finita in mare nel porto di Lavagna: il marito della donna deceduta indagato per omicidio stradale

Genova. E’ indagato per omicidio stradale, il marito di Fabiola Prosperini la donna di 44 anni deceduta due giorni fa dopo dieci giorni di coma per essere rimasta sott’acqua nel porto di Lavagna incastrata nell’auto guidata dal marito insieme al figlioletto di sette anni per circa 10 minuti. Il bimbo resta in condizioni gravissime all’ospedale Gaslini.

Il fascicolo è stato aperto dal sostituto procuratore Daniela Pischetola, che coordina le indagini della Circomare di Santa Margherita Ligure. La pm ha disposto accertamenti sull’auto, che l’uomo aveva acquistato da poco. Da capire se ci sia stato qualche malfunzionamento o si sia trattato solo una tragica manovra sbagliata nel compiere la retromarcia. La drammatica scena e’ stata ripresa dalle telecamere del porto.

