Calice al Cornoviglio, si è insediato il consiglio comunale. Subito un documento per affrontare i problemi della viabilità

Questa mattina si è tenuto il consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione comunale guidata dalla sindaca Federica Pecunia. Sono stati formalizzati gli incarichi ai due assessori della giunta Marco Angeletti e Barbara Pavarelli, la quale rivestirà anche il ruolo di vicesindaco.

Per coinvolgere i consiglieri nel gruppo di lavoro la sindaca ha affidato loro alcune deleghe.

Il consiglio comunale si è svolto nella sede del Castello Doria-Malaspina di Calice Capoluogo e per questo non poteva mancare una riflessione sull’attuale situazione nella quale versano i cittadini delle frazioni dell’alto Calicese.

In maniera unanime il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno da sottoporre all’attenzione dell’amministrazione provinciale della Spezia nel quale i consiglieri danno pieno mandato alla sindaca di mettere in atto tutto le azioni che siano ritenute necessarie alla risoluzione del grave problema di viabilità sulla SP8, a fronte di un incontro già fissato con l’ente per la prossima settimana.

