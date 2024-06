Chiuse le indagini sul tutore di Paolo Calissano: a lui e ad altre persone fragili assistite l’avvocato Minna avrebbe sottratto oltre 800mila euro

Genova. La Procura di Genova ha chiuso le indagini nei confronti dell’avvocato Matteo Minna, 54 anni,che a dicembre era finito ai domiciliari con le accuse di peculato, circonvenzione di incapace e falso.

Diverse le vittime a cominciare da Paolo Calissano, l’attore genovese trovato morto in casa a Roma il 31 dicembre 2021 dopo aver ingerito un mix di farmaci. Ci sono molte altre persone fragili, per età o altre problematiche, che l’avvocato avrebbe raggirato per intascarsi secondo l’accusa qualcosa come oltre 800 mila euro complessivi.

