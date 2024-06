Comunali 2024, anche a Gorreto una giunta tutta maschile: pronto il ricorso dell’opposizione

Genova. Oltre che in sette comuni dell’Imperiese, anche in provincia di Genova, nel Comune di Gorreto, al momento della composizione della giunta non è stata rispettata la norma in materia di parità di genere per i centri con meno di 3mila abitanti e alcuni cittadini stanno valutando di presentare un ricorso per chiedere che la giunta venga modificata inserendo almeno una donna nella compagine. Lo riporta l’agenzia Ansa.

Nella composizione della Giunta del comune della Val Trebbia con circa cento abitanti sono stati nominati dal sindaco Paolo Saredi due assessori maschi di cui uno esterno, l’ex sindaco Sergio Capelli. Uno dei consiglieri comunali, Domenico Morabito, ha sollevato il problema in Consiglio: “mi è stato risposto che esiste una deroga ma secondo me non è invece stata fatta una preventiva e necessaria attività istruttoria onde individuare anche all’esterno della Giunta una figura femminile”. Alcuni cittadini stanno preparando un ricorso.

