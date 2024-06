I ragazzi speciali del centro “Nuovo Volo” di Ceparana in visita alla stazione elicotteri della Marina a Luni

Un giorno diverso per i ragazzi diversamente abili del Centro il “Nuovo Volo” di Ceparana, gli operatori e alcuni genitori.

Il Giorno 21 06.2024 i ragazzi speciali del Nuovo Volo accompagnasti da operatori e volontari, unitamente alla responsabile del centro D. a Enza Famulare, al presidente dell’associazione dei genitori “Sua la testa” Pasquale Gicomobono, il suo vice Pietro Silvestri e ad alcuni genitori hanno trascorso una giornata diversa dalle solite attività dei propri laboratori. Sono infatti stati ospiti della Stazione Elicotteri della Marina Militare di Luni. A riceverli e dare loro il benvenuto è stato il comandante della base Davide Ilardi e successivamente i ragazzi, accompagnati dal capitano di corvetta pilota Riccardo Ferri, il capitano di corvetta (psicologo) Stefania Indelicato, il luogotenente Giovanni Rescigno, e il secondo aiutante Andrea Cani Edda, hanno visitato le strutture di maggior interesse della base come la struttura dell’ammaraggio forzato, i gruppi di volo con la salita a bordo degli elicotteri, i simulatori di Volo EH 101 e SH 90…

In ogni postazione vi era personale esperto che ha spiegato agli ospiti tutti i dettagli delle strutture e delle apparecchiature e al termine della visita gli ospiti e parte del personale della base si sono radunati presso il Piazzale Comando.

“Vedere i nostri ragazzi felici e allegri perché hanno passato una giornata diversa è molto interessante. Sono riusciti a visitare posti – dichiara il presidente dell’associazione – che fino ad alcuni anni fa gli erano preclusi, ritenuti luoghi non accessibili a persone diversamente abili, e a stare insieme a uomini in divisa che hanno dimostrato amore, gentilezza e tanta simpatia. Non posso che dire grazie al comandante Ilardi e tutto il personale della base di Luni”.

