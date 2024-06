I turisti sfidano il mare agitato, triplo salvataggio a Marinella: un bagnino di 17 anni finisce al Pronto soccorso

Doppio intervento dei bagnini, quest’oggi a Marinella. Il moto ondoso è stato elevato per tutta la giornata, ma non sono mancati i temerari che hanno deciso di fare il bagno e, in qualche caso, anche di cercare di prendere il largo, mettendo a repentaglio la propria vita. E non solo.

Al bagno Alfa Diana, infatti, il titolare dello stabilimento si è dovuto tuffare in mare per salvare un turista originario di Piacenza che si trovava in difficoltà e stava finendo verso la scogliera sospinto dalla corrente. Il tentativo di salvataggio, reso complicato dai marosi, si è protratto per oltre mezz’ora e ad aiutare il soccorritore si è aggiunto un surfista, che è riuscito a contribuire in maniera decisiva al lieto fine del salvamento.

