La bouganville che dà il la alla stagione calda

Una volta era più facile. Bastava prendere il calendario e guardare la data per sapere come ti dovevi vestire e se era finalmente arrivato il tempo di tuffarsi fra le onde. Ora tutto s’è fatto più complicato. Come dico sempre, per me la colpa è delle mezze stagioni che se ne sono andate via rivoluzionando con la loro assenza la meteorologia. Così, d’inverno abbiamo avuto caldo e quando dopo Pasqua e il 25 aprile è stato il momento di mettersi le magliette a maniche corte, la gente è tornata ad affollare gli impianti di risalita con scarponi ai piedi e sci sulle spalle. E poi, anche se il calendario avrebbe consigliato un menu diverso, di corsa nel rifugio a bersi un buon brodo caldo invece della coca ghiacciata servita con una scorza di limone.

Ormai i manuali di Frate Indovino tanto utili un tempo, non servono, non li consulta più nessuno. Oggi, per essere bene informati su che tempo che fa, si usano mezzi diversi, si ricorre ad altre strategie specie in questo giugno che ha ripreso da marzo il cliché di mese pazzerello. Uno dei sistemi che uso l’ho già detto qualche puntata fa. Per sapere se è finito il tempo del letargo e si può tornare alla vita attiva, basta andare al laghetto che è all’ingresso del Parco delle Rimembranza. Sono le tartarughe che sguazzano in quel bozo a dirci che non è più il momento di essere neghittosi, permanentemente inerti.

