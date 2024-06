“L’Italia e il Grand Tour”, visita guidata al Lia con la storica dell’arte Tara Keny

In occasione della nuova mostra promossa dal museo civico “Amedeo Lia” L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour, a cura di Andrea Marmori con il contributo di Barbara Viale, martedì 25 giugno alle 11 si terrà una visita guidata in inglese a cura della storica dell’arte Tara Keny.

La mostra è l’evento museale dell’anno della Città della Spezia e intende porre l’attenzione sul gran viaggio di formazione e istruzione che tra Sette e Ottocento prevedeva il raggiungimento dei luoghi carichi di memoria, dove trovare confronto con il passato e ristoro per anima e corpo. L’Italia era il paese della memoria e il gran giardino di Europa, e anche il golfo e la sua Città diventano meta, pur tardiva, di questi colti pellegrinaggi, una vera attrazione naturale in quanto, come afferma John Ruskin nel 1845 quando qui giunge al chiaro di luna, nessun altro luogo è “destinato all’acquarello” quanto questo.

