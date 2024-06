Mazzini e l’arma della “scomunica”

Intervenuto per relazionare su Gamin al convegno tenutosi all’ex Odeon lo scorso novembre per il centenario della sua morte, non ho esitato a definirlo mangiapreti, appellativo che qua ribadisco. Non so trovare, infatti, altro nome che sintetizzi l’atteggiamento espresso dal giovane UM nei confronti della gerarchia ecclesiale. Comprendo che tale appellativo possa disturbare chi del grande intellettuale spezzino s’è fatto diversa opinione ma io ho maturato questa convinzione essendomi letto gli scritti di Gamin. Se la mia definizione non appare consona, mi se ne suggerisca una più adeguata che accetterò volentieri a condizione che chi me la proponga Gamin se lo sia letto per intero.

Del resto, più che esporre convincimenti personali, mi limito a riferire le parole di Mazzini che per di più riporto inserendo la foto del testo originale. L’ho fatto la puntata scorsa dicendo dell’indignazione di Gamin per i roghi comandati dal potere inquisitorio; lo faccio oggi scrivendo dell’atteggiamento del Nostro verso il Papa del tempo. Perciò, non prendetevela con me ma criticate Gamin che è anche l’occasione buona per leggerlo. Il giovane UM si riferisce al Romano Pontefice in un paio di occasioni, entrambe per la ricorrenza del 20 settembre 1870 quando i bersaglieri presero Roma determinando la fine del potere temporale del Papa Re che rifiutò qualsiasi rapporto con il neonato Stato italiano vietando la partecipazione dei fedeli cattolici alla politica. Questa posizione provocò un sentimento di forte ostilità nei confronti del Papa in molti che non apprezzavano il suo diktat reo di intralciare lo sviluppo del Paese dopo avere osteggiato il movimento risorgimentale.

